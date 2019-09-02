https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава администрации Златоуста в Челябинской области Вячеслав Жилин подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне соответствующих требований местных жителей.

Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Анатольевич Жилин написал заявление об отставке, — приводит пресс-служба губернатора слова главы региона Алексея Текслера.

На минувшей неделе в ходе встречи Текслера с жителями Златоуста местные жители скандировали Жилину «уходи», пишет « Политика сегодня ». Губернатор предложил горожанам решить вопрос о доверии к мэру всенародным опросом, который провели бы 8 сентября — в один день с выборами. По всей видимости, градоначальник решил не ждать.

Ранее News.ru писал, что в отставку ушёл глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе. Согласно грузинскому законодательству, в течение двух недель парламент должен одобрить кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет Георгий Гахария, ныне занимающий пост главы Министерства внутренних дел.