«Обожаю свой город». Мэр Рыбинска сделал чудо, но отказался от поста

20 января уволился мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков. Политик, избранный на прямых выборах, был популярен среди местных жителей, политологи считают его чуть ли не единственным из глав администраций, кому доверяло население. Его действия на посту прославили небольшой промышленный город. Сам градоначальник объявил, что вынужден покинуть пост в связи с личными обстоятельствами. Однако собеседники NEWS.ru предполагают, что на ситуацию повлиял конфликт с командой нового врио губернатора, которому скоро предстоит пройти избирательную кампанию.

Город XIX века

В советское время Рыбинск был полузакрытым из-за промышленных предприятий. Поэтому для туристов город, расположенный рядом с основными точками Золотого кольца, интересен не был. Современные россияне знают его по Рыбинскому водохранилищу, заводу «ОДК-Сатурн» (производит двигатели для самолётов) и по громким посадкам мэров. Ситуация изменилась, когда руководить городом стал Денис Добряков.

В 2016 году Добряков выиграл выборы мэра. Это было прямое голосование — в России осталось не так много городов, где сохранилась такая процедура. В Рыбинске тоже отказывались от прямых выборов, но быстро вернулись к ним. Как рассказал NEWS.ru автор одного из самых популярных Telegram-каналов Ярославской области «Беспонтовый пирожок» Александр Тихонов, это произошло, потому что никто не хотел занимать пост.

Добряков, хотя и сам родом из Рыбинска, изначально был не очень популярен в городе. Политик тогда только вернулся из Севастополя, где работал в местном правительстве. Поэтому у жителей возникло мнение, что ярославские власти навязывают им малоизвестного человека. На этом фоне в местной «Единой России» даже случился скандал: конкурент Добрякова на партийных праймериз заявил о фальсификациях, вышел из ЕР и пошёл на выборы от «Родины». Однако после победы Добрякову удалось переломить ситуацию.

dv_dobryakov/vk.com

За пять лет он превратился из фигуры в чём-то токсичной в одного из самых популярных мэров России. Дошло до того, что жители Ярославля открыто завидовали жителям Рыбинска, — рассказал Тихонов.

Сейчас Рыбинск известен среди россиян необычным обликом городских вывесок. В 2018 году основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» Митя Кузнецов предложил городским властям установить в центре города вывески в дореволюционном стиле. Эту идею поддержали в мэрии, сделав такой стиль обязательным для учреждений в центре города. Предпринимателям полагалась компенсация за затраты. Требования пришлось соблюдать даже крупнейшим российским сетям.

В результате центр Рыбинска стал популярным у туристов, которые приезжают просто посмотреть на эти вывески, а некоторые организации строят рекламные кампании на историческом облике города.

Журналист Антон Туманов, который поддерживает отношения с Добряковым, рассказал NEWS.ru, что, как говорил ему сам политик, главной целью нововведений был не поток туристов, а создание условий, при которых жители не уезжали бы в другие города.

Героическое спасение

20 января Добряков объявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Обязанности главы города временно будет исполнять его первый заместитель Алексей Рябченков.

Я обожаю свой город и очень хочу видеть его развитым, современным, устойчивым, способным обеспечить все потребности жителей... Но сейчас я просто не могу исполнять полномочия главы. Сложились серьёзные жизненные обстоятельства, через которые я не могу перешагнуть, — сказал экс-мэр в интервью ярославскому изданию ЯРНОВОСТИ .

Под постом уходящего градоначальника в социальных сетях жители Рыбинска оставили множество комментариев. В основном люди высказывают положительные оценки деятельности Добрякова и пишут, что расстроены известием.

dv_dobryakov/vk.com

Вероятнее всего, мэр переходит на работу в госкорпорацию «Ростех» — ей подчиняется размещённое в городе производство «ОДК-Сатурн». Об этом рассказал NEWS.ru Александр Тихонов.

Насколько я понимаю, он ни с кем не согласовывал свою отставку и для всех это было сюрпризом, скорее неприятным. В том числе для правительства области, потому что в Рыбинске исторически живут люди оппозиционно настроенные, — объяснил журналист.

Источник NEWS.ru в администрации Ярославской области сообщил, что политику искать в отставке Дениса Добрякова всё же следует. По словам информатора, у мэра мог возникнуть конфликт с командой временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Евраева. Собеседник сообщил, что градоначальника разозлили «пара звонков» от главы управления информации и массовых коммуникаций исполнительного комитета «Единой России» Анастасии Костиковой, которая прибыла в регион вместе с новым губернатором.

Добряков оба раза её послал, после чего позвонил Евраеву и сказал, что с этими людьми работать отказывается, — поделился собеседник.

Политолог Илья Гращенков тоже связывает отставку Добрякова с деятельностью команды нового губернатора. По его словам, сейчас глава региона переформатирует работу подчинённых, чтобы подготовиться к предстоящим губернаторским выборам в оппозиционно настроенном регионе. А главный редактор «Ярновостей» Антон Туманов высказал NEWS.ru мнение, что в случае с мэром Рыбинска пиар-команда врио главы региона могла попытаться использовать технологию, суть которой в поиске «мальчиков для битья» из числа руководителей отдельных населённых пунктов — главе региона дают возможность «героически спасать ситуацию» на местах.

Добряков, будучи человеком гордым, «мальчиком для битья» быть отказался. Он имеет на это право: он единственный в области глава, избранный прямым голосованием. У него мандат не от губернатора, а от рыбинцев, — подчеркнул журналист.

При этом автор «Беспонтового пирожка» Александр Тихонов рассказал, что, несмотря на высокую поддержку среди горожан, региональные власти относились к Добрякову с настороженностью ещё при предыдущем губернаторе Дмитрии Миронове. Журналист предположил, что после смены власти в области и прихода Михаила Евраева мэр ждал повышения, однако не вошёл в новое правительство.