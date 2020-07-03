Медведев пригласил экс-премьера Франции в Санкт-Петербург

https://static.news.ru/photo/77a281de-bdea-11ea-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму бывшему премьер-министру Эдуарду Филиппу, в которой выразил ему благодарность за благотворное взаимодействие и активную совместную работу.

Российский политик оценил высокий вклад Филиппа в развитие дружественных и партнёрских отношений двух стран, а также продвижение масштабных совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании и науке. Медведев уверен, что

Убеждён, что дальнейшее расширение практического взаимодействия, создания благоприятных условий для новых предпринимательских инициатив отвечает интересам России и Франции, — отметил он.

По словам Медведева, конструктивные переговоры с экс-премьером в июне прошлого года в Гавре вызывают тёплые воспоминания.

Как мы с вами договаривались буду рад принять вас в моем родном Санкт-Петербурге и продолжить наше общение, — сообщил зампред Совбеза РФ.

Он выразил надежду, что Филипп продолжит уделять внимание укреплению двустороннего сотрудничества, а также пожелал ему здоровья, благополучия и новых успехов.

Как писал NEWS.ru, 3 июля Эдуард Филипп подал прошение об отставке с должности премьер-министра Франции. Президент страны Эммануэль Макрон его принял. Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.

Эдуард Филипп возглавил правительство Франции в мае 2017 года. До этого он занимал пост мэра Гавра, входил в состав Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а также был депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа департамента Приморская Сена. В настоящее время он переназначен на должность мэра Гавра.