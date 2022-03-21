Медведев: польская пропаганда — самый злобный и визгливый критик России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал польскую пропаганду самым злобным критиком РФ и «сообществом политических имбецилов». По его словам, польские граждане от русофобии своих политиков ничего не выигрывают, их интересы принесены ей в жертву.

Медведев отметил, что при упоминании России Польша «буквально корчится от фантомных болей». Её элитам трудно смириться с изгнанием польских оккупантов из Кремля в период Смутного времени. Он подчеркнул, что империя Речи Посполитой не состоялась не по вине России, а из-за внутренних дрязг, коррупции, экономических и военных неудач.

Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России. Сообщество политических имбецилов, — написал он.

Дерусификацию польской экономики, объявленную премьером страны Матеушем Моравецким, Медведев назвал дорогой и бессмысленной. Он упрекнул польские власти в том, что для них важнее интересов собственных граждан «присягнуть на верность своему сюзерену — Америке». Он добавил, что «костёр ненависти» к России будет поддерживаться польскими элитами постоянно, но рано или поздно они всё-таки поймут, что ненависть к РФ не скрепляет общество и не способствует благополучию и спокойствию.

Ранее сообщалось, что Варшава предложила Евросоюзу дополнить санкции в отношении России торговой блокадой. По мнению Моравецкого, это заставит руководство РФ задуматься о прекращении военной спецоперации на Украине.