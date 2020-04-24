Медведев передал Мишустину свой план поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/7164b7c2-8638-11ea-afe3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Зампредседателя Совета безопасности и бывший глава правительства Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину проект мер по поддержке бизнеса и социально ориентированных НКО во время пандемии коронавируса.

Медведев как председатель «Единой России» предложил кабмину скорректировать механизм признания компаний пострадавшими от пандемии, расширить перечень получивших урон отраслей, распространить налоговые каникулы на весь бизнес, а не только на малые предприятия, передаёт РИА Новости.

По мнению Медведева и партии, государство должно поддержать социальные НКО, субсидировать зарплаты в таких некоммерческих организациях, отсрочить уплату всех налогов, кроме НДС и ограничить 1% банковскую комиссию при переводах в благотворительные фонды.

Как писал NEWS.ru, после нового обвала на рынке нефти, случившегося 20-21 апреля, Медведев предложил российским компаниям перейти на систему take to pay — «бери и плати».