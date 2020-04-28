Медведев: нынешний кризис может быть тяжелее, чем в 2008-2009 годах

https://static.news.ru/photo/988ff1dc-8943-11ea-b91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил нынешний кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.

Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а, может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008-2009 годов, — заявил Медведев.

По его словам, государство при поддержке партии «Единая Россия» должно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Он подчеркнул, что у власти есть опыт работы в кризис 2008-2009 годов, когда решения по поддержке отдельных секторов принимались на ходу и были эффективны.

Поэтому нужно контролировать, как решения, принятые [сейчас] правительством страны, на региональном уровне воплощаются в жизнь, — заключил зампред Совбеза РФ.

NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев, также занимающий пост председателя «Единой России», призвал членов партии направить свою месячную зарплату на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.