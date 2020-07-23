Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября

https://static.news.ru/photo/28cd63d0-ccd6-11ea-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.

Пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, — приемлемый месяц для единого дня голосования, — заявила Матвиенко.

Она добавила, что Россия — огромная страна с большим количеством часовых поясов и с разным климатом. И нет идеального месяца и дня, который подошёл бы для всех регионов. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что «обсуждать это можно и нужно».

Как писал NEWS.ru, ранее Матвиенко выступила против исключения дня тишины из избирательного законодательства. 10 июля РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что Кремль ведёт консультации с депутатами и сенаторами по вопросу внедрения опробованных во время голосования по поправкам в Конституцию практик в выборное законодательство. Существенными отличиями этого плебисцита от обычной практики было отсутствие правил агитации, растянутость голосования на несколько дней, назначение наблюдателей через Общественную палату и отсутствие дня тишины. День тишины необходим, чтобы дать избирателю подумать и сделать осознанный выбор, не подвергаясь агитации в последний момент, считает Матвиенко.