Матвиенко увидела связь между сносом памятников советским воинам и Колумбу

https://static.news.ru/photo/bf78e270-b09b-11ea-8c37-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством снос памятников национальным героям и лидера в западных странах и связала эти события с демонтажом монументов советским солдатам.

Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США <...> Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают всё это полной ложкой, — цитирует РИА Новости председателя верхней палаты российского парламента.

Целый ряд памятников был стихийно снесён в США или убран по решению властей на фоне массовых акций протеста, причиной которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. В частности, от рук протестующих пострадали статуи Христофора Колумба в Камдене (штат Нью-Джерси) и Сент-Луиси (штат Миссури). Активисты обвиняют первооткрывателя Америки в геноциде её коренного населения. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила убрать из Капитолия в Вашингтоне 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки.

В европейских странах, где также прошли массовые акции против расизма и полицейского произвола, от рук вандалов пострадали памятники французскому президенту Шарлю де Голлю, английскому филантропу и меценату Эдварду Кольстону.

Как писал NEWS.ru британский премьер-министр Борис Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре. По его словам, если общество начнёт «подчищать» прошлое, чтобы вымарать из истории «всех тех лиц, чьи взгляды противоречат нашим», это станет великой ложью и искажением действительности.