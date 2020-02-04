https://static.news.ru/photo/361a0d8e-4759-11ea-b905-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко и Александр Богомаз Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ротация корпуса губернаторов будет проходить в плановом режиме кадровой политики президента России Владимира Путина.

Она напомнила, что выборы в 18 регионах России пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Мне кажется, что главный судья здесь — это граждане, это жители региона, — заявила Матвиенко.

По её словам, если в регионе поддерживают руководителя и у него зафиксированы хорошие рейтинги и результаты работы, то он может идти на новый срок, в противном случае — возможна смена губернатора.

Но это идёт никакая не охота на ведьм, процесс идёт в плановом режиме единой президентской кадровой политики, — отметила Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, как глава Чувашии Михаил Игнатьев покинул свой пост после утраты доверия президента. Владимир Путин заявил, что чиновников нужно наказывать намного строже лиц, к власти непричастных, за неуважение к согражданам.