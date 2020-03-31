Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.
Можно на этот период снять требование о необходимости лицензии на самое необходимое? Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Эти глупости нужно снимать росчерком пера каждый день, — сказала Матвиенко на заседании палаты.
Ранее Валентина Матвиенко доложила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков в России. Из-за коронавируса эти товары оказались в дефиците.
30 марта пограничники задержали два грузовых автомобиля с 19 тоннами медизделий. Груз из дезинфицирующих средств, среди которых антисептики, гели антибактериальные, очистители и кремы для рук, а также перчатки и маски, следовал из Екатеринбурга. Всё это запрещено к вывозу из России и было изъято пограничниками, писал NEWS.ru.
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