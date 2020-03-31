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Президент России Владимир Путин регулярно проходит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Заявление было сделано после новостей о том, что главврач больницы в Коммунарке заразился COVID-19. Путин посещал учреждение на прошлой неделе. Он тестируется регулярно. Всё нормально, — сказал представитель Кремля. По...