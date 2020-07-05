Матвиенко поздравила Назарбаева с предстоящим юбилеем

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Американский рэпер Канье Уэст может быть рассмотрен в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии, но стать хозяином Белого дома ему вряд ли удастся. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он пояснил, что сейчас от демократов на пост президента США претендует Джо Байден. Однако, если в силу возраста у него появятся проблемы со здоровьем, ему придётся искать замену. Уэст, симпатизирующий...