Матвиенко поздравила Назарбаева с предстоящим юбилеем

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время телефонных переговоров поздравила первого президента Нурсултана Назарбаева с предстоящим днём рождения.
По данным пресс-службы Назарбаева, российский политик особо отметила заслуженный авторитет экс-главы республики среди казахстанцев и за рубежом как опытного и дальновидного деятеля.
Настоящий лидер своей страны, — говорится в сообщении.
Назарбаев поблагодарил Матвиенко за добрые пожелания и подчеркнул важность межпарламентских связей между Казахстаном и Россией.
В пресс-службе
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана. Таким образом он изменил многолетнюю традицию отправлять в таких случаях официальные телеграммы.
В понедельник, 6 июля, Нурсултану Назарбаеву исполнится 80 лет. В Казахстане в этот день также празднуют День столицы. Назарбаев, который руководил Казахстаном на протяжении почти трёх десятков лет, 19 марта прошлого года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он остался на должностях председателя Совбезопасности республики, правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), члена Конституционного совета, а в мае прошлого года его наделили статусом почётного сенатора.
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