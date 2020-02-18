https://static.news.ru/photo/0d52c5a2-52f4-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко связывает с именем первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака появление в России публичной политики. Об этом сенатор написала в своём блоге на официальном сайте верхней палаты парламента, посвящённом 20-летию со дня смерти политика.

До Собчака, до Межрегиональной депутатской группы публичной политики у нас в стране не было. Она появилась вместе с ними. Впервые в СССР с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чём до того люди говорили едва ли не шёпотом, — рассказала она.

По словам Матвиенко, имя Собчака «накрепко вписано в историю становления новой России».

Граждане чувствовали искренность Анатолия Александровича. Видели, что его выступления пронизаны искренним стремлением найти выход из системного кризиса, в котором оказалась страна в рамках советской модели. Сделать это вместе с народом, а не директивами сверху, — отметила председатель Совфеда.

Сенатор также признала, что как и у любого политика, у первого мэра Петербурга были ошибки, но, по её словам, «как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает».

Такова участь всех первопроходцев. Главное, что он и его команда изначально верно определили содержание реформ, направление развития страны. Это великая заслуга, которую никто и никогда не в силах будет перечеркнуть, — резюмировала Матвиенко.

Советский и российский политический деятель Анатолий Собчак был профессором юридического факультета Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ) с 1982 года. Он написал более 200 книг и статей по экономике и праву. В 1989 году Собчак стал народным депутатом СССР, а в 1991-м он был избран мэром Санкт-Петербурга — эта должность стала ключевой в его карьере.