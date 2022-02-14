«Маскировка нападения»: полковник о возможном отказе Киева вступать в НАТО

Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о вероятном отказе Киева вступать в НАТО являются «своего рода маскировкой некоего миролюбия» и «хитрой дипломатической уловкой», рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Спикер подчеркнул, что за подобными фразами дипломата могут скрывать подготовку нападения армии Украины на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Эксперт добавил, что возможны «провокации» в регионе.

[Заявление Пристайко] — своего рода маскировка некоего миролюбия, чтобы сказали, что даже Киев готов к демаршу, а вы там готовите войска. Это хитрая дипломатическая уловка. Я рассматриваю это как один из элементов маскировки нападения ВСУ на Донбасс. А сейчас, конечно, ждём провокаций. Это будет бикфордов шнур, способный запалить войну. Наша позиция — ни в коем случае нет, и ещё раз нет. В 99 случаях из 100 мы никогда не пошлём войска воевать в Донбасс. Только в одном случае — когда ВСУ начнут расстреливать Донецк и Луганск, уничтожать мирное население, — отметил Баранец.

Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с РФ. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Как отметил Песков, окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин.