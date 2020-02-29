https://static.news.ru/photo/1881a7ae-5b05-11ea-b960-fa163e074e61_660.jpg Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачёв Фото: Yuri Abramotchkin/Global Look Press

Бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер вела дневник, в котором записывала «названия» своих платьев. Больше всего предметов одежды она назвала в честь советского лидера Михаила Горбачёва.

Например, во время посещения съёмочной площадки сериала «Улица коронации» она надела платье «розовый Шанель Горбачёв», передаёт AP. В результате глава СССР опередил по числу упоминаний экс-президента США Рональда Рейгана.

Она на самом деле красовалась во время своей поездки в СССР — красота и очарование были частью её подхода по завершению холодной войны, — рассказал представитель архивного траста Крис Коллинз.

По его словам, после возвращения из Советского Союза Тэтчер поняла, что может использовать одежду как политический инструмент.

Думаю, она внезапно поняла всю силу одежды. И она начинает рассматривать её в контексте серьёзной политики, у нее появляется больше нарядов, и она смотрит, что делать с ними, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, американская актриса Джиллиан Андерсон, ставшая знаменитой после роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвёртом сезоне телеэпопеи «Корона».