Макрон увидел в действиях Эрдогана политику дестабилизации Европы

https://static.news.ru/photo/1c51939a-e2cc-11ea-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган придерживается политики, направленной на дестабилизацию Европейского союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он убеждён, что политика Эрдогана представляет собой смесь национализма и исламизма. Она не совместима с европейскими интересами и дестабилизирует Европу. Макрон считает, что европейские политики в этой ситуации должны действовать соответственно своим интересам.

Французский президент считает необходимым дать симметричный ответ на политику Эрдогана. Макрон подчеркнул, что выступает против эскалации, сообщает Paris Match.

Мы уже подали сигнал, указав на действенность европейской солидарности, — заявил французский лидер.

В четверг, 20 августа, у Макрона запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики должны обсудить важнейшие международные проблемы.

12 августа Париж потребовал у Анкары прекратить разведку нефти в Восточном Средиземноморье. На следующий день руководство Франции направило в регион фрегат Lafayette и многоцелевые вертолёты. Турция негативно отреагировала на такие действия. После этого Макрон в интервью французским журналистам заявил, что выступает за гибкий подход к решению проблем в отношениях с Турцией. Он также подчеркнул, что Франция является средиземноморской державой.

NEWS.ru писал, что Макрон оценил политику Турции в отношении Ливии как «опасную игру».