Месяц самоизоляции или всероссийского «карантина» подходит к концу. За это время Россия обогнала Китай — общее количество заболевших COVID-19 в стране превысило 100 тысяч. Впрочем, календарю всё-равно. Подошло время майских праздников — традиционным дачам, прогулкам на природе и шашлыкам. NEWS.ru разбирался с тем, как власти субъектов будут бороться с нарушением самоизоляции, давая при том людям возможность повести время на свежем воздухе, готовя шашлыки только для тесного семейного круга.

Не поедем на дачу

Президент России Владимир Путин в своём последнем обращении попросил жителей страны проявить предельную ответственность и осторожность, проводя праздничные дни на даче.

Воздержаться — как бы этого ни хотелось — от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок, — напутствовал он россиян.

На сегодняшний день более чем в 40 регионах страны введен особый режим передвижения. А это значит, что в соседние области поехать отдохнуть вряд ли получится на длинных весенних выходных. К примеру, москвичам и жителям Подмосковья рекомендовано воздержаться от поездок в другие области Центрального федерального округа — для минимизации распространения COVID-19. Как ранее писал NEWS.ru, в ряде регионов и так не хотят видеть в качестве соседей московских гостей.

Жителям столицы и прилегающих территорий для того, чтобы уехать на дачу, нужно оформить разовый пропуск — не важно, на автомобиле ли они едут, или на общественном транспорте. Причем, пропуск должен быть оформлен на каждого члена семьи кроме детей до 14 лет. Очевидно, что кроме цифровой системы отслеживания в Москве и области выставят посты из сотрудников правоохранительных органов, которые будут проверять выезжающих по всему радиусу МКАД.

На северо-западе России всё ещё интереснее. Регионы повсеместно ввели 14-дневный карантин для приезжих «чужаков». К таковым относится Новгородская, Псковская и Вологодская области. В последних двух, кстати, необходимо не менее, чем за сутки до приезда, оформить специальный электронный пропуск. Без самоизоляции решили обойтись власти Карелии — приезжим всего лишь нужно заполнить специальную анкету с указанием паспортных данных.

Речь идёт не только о принимающей стороне, но и о жителях, к примеру Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые, по задумке Смольного, выезжая за границы региона, обязаны добровольно самоизолироваться на этот же срок. Если же посчастливилось ехать на собственную дачу в пределах региона, то нужно быть готовым предоставить подтверждающие факт собственности или хотя бы договор аренды документы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Любителям тёплой весны, морского воздуха и цветущих садов придется отказаться от привычных удовольствий. Крымские власти обязали всех приезжающих находится на обязательном двухнедельном карантине. Глава Крыма Сергей Аксенов не стал смягчать обстоятельства и прямо заявил, что эта исключительная мера направлена на ограничение количества гостей полуострова. А тех, кто прибыл в Крым без наличия жилья, вообще помещают в обсервацию.

Повышенная готовность введена и на Кубани. К примеру, в Сочи будет увеличено количество отрядов так называемого самоконтроля. Полицейские, казаки и представители администрации особо ревностно следят за исполнением режима самоизоляции на набережных, прибрежных пляжных территориях и других любимых местах туристов.

В наиболее отдаленных от Москвы регионах так же меры контроля за людьми беспрецедентные. В Приморье, к примеру, власти помимо создания многочисленных мониторинговых групп, в составе которых — муниципальные чиновники, намерены, в случае чего, привлекать не только полицию, но и Росгвардию. И большие компании, по словам руководства региона, очень легко будет вычислить — с помощью квадрокоптеров.

Народная усталость и административный контроль

В целом, большая часть регионов придерживается рекомендательных инструкций — соблюдать режим самоизоляции, постараться пользоваться личным автомобилем при передвижении и не приглашать друзей.

При этом, по последним официальным данным, в 54 регионах страны рост заболеваемости растёт. Однако, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, вряд ли можно надеяться на самодисциплину людей, которые месяц, а то и больше просидевшие в своих квартирах и офисах в ожидании смягчения чрезвычайных мер.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказала NEWS.ru политтехнолог Алена Август, усиление контроля нарядами полиции и казачьими патрулями может привести к конфликтам, так как представители этих сфер не умеют выстраивать с людьми коммуникацию. По её словам, в конфликтах люди уже готовы объединяться против кажущимися им несправедливыми действий властей, так что губернаторы сегодня находятся в очень сложной ситуации. По мнению эксперта, контроль самоизоляции русской вольницы на дачах — это что-то «из области фантастики» и в этой связи главам регионов стоит думать не только о контроле, но и о повышении оперативности медпомощи, если придётся «собирать печальный урожай».

Так как никто не был готов к пандемии, а следовать московской модели либо ждать отмашки от федерального руководства теперь, как чётко сказано, не приветствуется, то регионам нужно самостоятельно принимать и реализовывать решения. Что и происходит — где-то обсервация для приезжих в регион извне, где-то жёсткий пропускной-цифровой режим, где-то слёзные воззвания губернаторов. На самом деле, с самодисциплиной ситуация почти везде «не гуд». В Москве и Санкт-Петербурге люди подустали от затянувшегося недокарантина, в регионах до сих пор не слишком верят в опасность коронавируса. Практически везде — экономическое недовольство начинает перевешивать боязнь заразиться, тем более в регионах, где от финансовой подушки и наволочки уже не осталось. Конечно, важно учитывать напряженность, искать каналы донесения информации, причем подавать ее максимально четко и внятно, с чем у многих проблемы, искать значимых спикеров. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Впрочем, по мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, механизм сдерживания за месяц был отработан достаточно успешно, особенно в Москве и области, а потому вряд ли стоит ожидать проблем с передвижением и протестов в майские праздники.

Пандемия ещё не закончилась, поэтому власть довольно жестко контролирует соблюдение гражданами режима самоизоляции. Мэр Москвы и руководство других крупных городов заявили о необходимости сдерживающих мер в «дачном» режиме, в том числе цифровых пропусков. Как показывают социологические опросы, население понимает необходимость ограничений. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Надо отметить, что после майских праздников власти намерены постепенно выводить страну из карантинных ограничений. Соответствующий пакет решений сейчас готовится в правительстве. При этом эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости придётся на середину последнего месяца весны. На момент публикации материала число заболевших россиян составило 106 498 человек, за последние сутки — 7099. Число жертв COVID-19 в стране — 1073 человека. Наибольшее число случаев зафиксировано в западной части России.