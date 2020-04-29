Месяц самоизоляции или всероссийского «карантина» подходит к концу. За это время Россия обогнала Китай — общее количество заболевших COVID-19 в стране превысило 100 тысяч. Впрочем, календарю всё-равно. Подошло время майских праздников — традиционным дачам, прогулкам на природе и шашлыкам. NEWS.ru разбирался с тем, как власти субъектов будут бороться с нарушением самоизоляции, давая при том людям возможность повести время на свежем воздухе, готовя шашлыки только для тесного семейного круга.
Не поедем на дачу
Президент России Владимир Путин в своём последнем обращении попросил жителей страны проявить предельную ответственность и осторожность, проводя праздничные дни на даче.
Воздержаться — как бы этого ни хотелось — от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок, — напутствовал он россиян.
На сегодняшний день более чем в 40 регионах страны введен особый режим передвижения. А это значит, что в соседние области поехать отдохнуть вряд ли получится на длинных весенних выходных. К примеру, москвичам и жителям Подмосковья рекомендовано воздержаться от поездок в другие области Центрального федерального округа — для минимизации распространения COVID-19. Как ранее
Жителям столицы и прилегающих территорий для того, чтобы уехать на дачу, нужно оформить разовый пропуск — не важно, на автомобиле ли они едут, или на общественном транспорте. Причем, пропуск должен быть оформлен на каждого члена семьи кроме детей до 14 лет. Очевидно, что кроме цифровой системы отслеживания в Москве и области выставят посты из сотрудников правоохранительных органов, которые будут проверять выезжающих по всему радиусу МКАД.
На северо-западе России всё ещё интереснее. Регионы повсеместно ввели 14-дневный карантин для приезжих «чужаков». К таковым относится Новгородская, Псковская и Вологодская области. В последних двух, кстати, необходимо не менее, чем за сутки до приезда, оформить специальный электронный пропуск. Без самоизоляции решили обойтись власти Карелии — приезжим всего лишь нужно заполнить специальную анкету с указанием паспортных данных.
Речь идёт не только о принимающей стороне, но и о жителях, к примеру Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые, по задумке Смольного, выезжая за границы региона, обязаны добровольно самоизолироваться на этот же срок. Если же посчастливилось ехать на собственную дачу в пределах региона, то нужно быть готовым предоставить подтверждающие факт собственности или хотя бы договор аренды документы.
Любителям тёплой весны, морского воздуха и цветущих садов придется отказаться от привычных удовольствий. Крымские власти обязали всех приезжающих находится на обязательном двухнедельном карантине. Глава Крыма Сергей Аксенов не стал смягчать обстоятельства и прямо заявил, что эта исключительная мера направлена на ограничение количества гостей полуострова. А тех, кто прибыл в Крым без наличия жилья, вообще помещают в обсервацию.
Повышенная готовность введена и на Кубани. К примеру, в Сочи будет увеличено количество отрядов так называемого самоконтроля. Полицейские, казаки и представители администрации особо ревностно следят за исполнением режима самоизоляции на набережных, прибрежных пляжных территориях и других любимых местах туристов.
В наиболее отдаленных от Москвы регионах так же меры контроля за людьми беспрецедентные. В Приморье, к примеру, власти помимо создания многочисленных мониторинговых групп, в составе которых — муниципальные чиновники, намерены, в случае чего, привлекать не только полицию, но и Росгвардию. И большие компании, по словам руководства региона, очень легко будет вычислить — с помощью квадрокоптеров.
Народная усталость и административный контроль
В целом, большая часть регионов придерживается рекомендательных инструкций — соблюдать режим самоизоляции, постараться пользоваться личным автомобилем при передвижении и не приглашать друзей.
При этом, по последним официальным данным, в 54 регионах страны рост заболеваемости растёт. Однако, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, вряд ли можно надеяться на самодисциплину людей, которые месяц, а то и больше просидевшие в своих квартирах и офисах в ожидании смягчения чрезвычайных мер.
Как рассказала NEWS.ru политтехнолог Алена Август, усиление контроля нарядами полиции и казачьими патрулями может привести к конфликтам, так как представители этих сфер не умеют выстраивать с людьми коммуникацию. По её словам, в конфликтах люди уже готовы объединяться против кажущимися им несправедливыми действий властей, так что губернаторы сегодня находятся в очень сложной ситуации. По мнению эксперта, контроль самоизоляции русской вольницы на дачах — это что-то «из области фантастики» и в этой связи главам регионов стоит думать не только о контроле, но и о повышении оперативности медпомощи, если придётся «собирать печальный урожай».
Так как никто не был готов к пандемии, а следовать московской модели либо ждать отмашки от федерального руководства теперь, как чётко сказано, не приветствуется, то регионам нужно самостоятельно принимать и реализовывать решения. Что и происходит — где-то обсервация для приезжих в регион извне, где-то жёсткий пропускной-цифровой режим, где-то слёзные воззвания губернаторов. На самом деле, с самодисциплиной ситуация почти везде «не гуд». В Москве и Санкт-Петербурге люди подустали от затянувшегося недокарантина, в регионах до сих пор не слишком верят в опасность коронавируса. Практически везде — экономическое недовольство начинает перевешивать боязнь заразиться, тем более в регионах, где от финансовой подушки и наволочки уже не осталось. Конечно, важно учитывать напряженность, искать каналы донесения информации, причем подавать ее максимально четко и внятно, с чем у многих проблемы, искать значимых спикеров.
Впрочем, по мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, механизм сдерживания за месяц был отработан достаточно успешно, особенно в Москве и области, а потому вряд ли стоит ожидать проблем с передвижением и протестов в майские праздники.
Пандемия ещё не закончилась, поэтому власть довольно жестко контролирует соблюдение гражданами режима самоизоляции. Мэр Москвы и руководство других крупных городов заявили о необходимости сдерживающих мер в «дачном» режиме, в том числе цифровых пропусков. Как показывают социологические опросы, население понимает необходимость ограничений.
Надо отметить, что после майских праздников власти намерены постепенно выводить страну из карантинных ограничений. Соответствующий пакет решений сейчас готовится в правительстве. При этом эксперты прогнозируют, что пик заболеваемости придётся на середину последнего месяца весны. На момент публикации материала число заболевших россиян составило 106 498 человек, за последние сутки — 7099. Число жертв COVID-19 в стране — 1073 человека. Наибольшее число случаев зафиксировано в западной части России.
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