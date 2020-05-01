Понятно, что нынешний экономико-эпидемиологический кризис не имеет прецедентов. А потому общим местом стала ссылка на квадратуру круга, с которой впервые столкнулась действующая власть: как избежать неизбежного коллапса здравоохранения и горы трупов и в то же время не разбалансировать окончательно национальную экономику. А тут пришли не менее любимые, чем Новый год, майские праздники. Недаром же, что ни год, часть отцов-законодателей требует сократить новогодние каникулы и «приклеить» несколько дней к майской декаде торжеств. Праздники, символично совпадающие с открытием дачного сезона, закладывающие на бесчисленных шести сотках основу продовольственной независимости страны.

И тут перед власти предержащими возникла новая дилемма: как, не потеряв лица, избежать того, чтобы запреты не были нарушены, что называется, обвально. Как это, например, произошло на другом конце земного шара, в американской Калифорнии, когда десятки тысяч граждан, одурев от затянувшегося карантина, просто потоком, против которого оказалась бессильна полиция, устремились на пляжи и нырнули в океан.

Mark Rightmire/Global Look Press

Ясно, что параллельно с введением всё новых строгостей и цифровизацией «карантинных репрессий» постоянно в качестве своеобразной психологической терапии звучали обещания, что, мол, вот-вот достигнем (нет, не экономического дна) плато, то есть стабилизации цифр инфицирования. А это позволит начать смягчение ограничений и постепенно оживить экономическую деятельность. Недаром уже озвучены предварительные регламенты ведения бизнеса в маленьких кафе, парикмахерских, косметических салонах. Заговорили о первоочередном возрождении того самого малого бизнеса, кормящего миллионы, который так упорно «хоронили» весь прошедший апрель.

Нет большого секрета в том, что такими информационными вбросами стремятся дать сидящим в томительной самоизоляции ощущение близкой развязки всей проблемы, укрепить веру в свет в конце бесконечного туннеля. Недаром же вторую половину мая всё чаще уверенно называют «временем Ч» — сроком начала ослабления жёстких карантинных требований. Об этом говорит и президент. Потому что во властной дуге, от Кремля до Белого дома, нет сомнений в том, что наши люди могут пережить Пасху с куличами, но без литургии и крестного хода. Но начало мая — это магический, освещённый многолетней традицией период прощания с зимой и ненастьем, дачный старт, на который выходят все — от мала до 65+, то есть контингент, которому велено вообще не покидать дома под угрозой штрафов.

И критически важно избежать перегруженных автобусов и электричек, наполненных коробками с рассадой и лопатами в целлофановых обёртках. Не штрафовать же весь «железный» поток из тысяч россиян, которые могут ринуться к своим земельным участкам с энергией стада бизонов. Ставить полицейский заслон — вызвать уже рискованное массовое возмущение, чреватое непредсказуемыми последствиями. Ведь начало мая для многих год кормит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так что повторимся: первые дни мая-чародея становятся экзаменом на устойчивость всей превентивной системы, поскольку уже в самом конце апреля индекс самоизоляции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупнейших городах стал время от времени падать ниже тройки. Люди, уставшие от вынужденного пассивного сидения дома, устремились на чистый воздух, бросив вызов гиподинамии. В столице несильно помогли ни угрозы штрафов, ни требования оформления QR-кодов. Людям необходимо дать перспективу, что-то вроде, как стало принято говорить, «дорожной карты», графика чёткого поэтапного выхода из вирусной осады. И лучше бы правительству не упустить такую инициативу из рук.

А пока остаётся только обещать, что, если граждане массово не сорвут самоизоляцию в ходе майских праздников, то всем вскоре полегчает. Горизонты расчистятся. А вот если не выдержат раньше времени, то пусть пеняют на свою несдержанность.