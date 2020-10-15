Маас назвал критерий отбора россиян для чёрного списка по Навальному

https://static.news.ru/photo/0fae646e-0efb-11eb-9d46-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Thomas Trutschel via www.imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что попавшие под санкции по делу Алексея Навального «могут рассматриваться в качестве ответственных» за случившееся с ним.

Наши меры нацелены на отдельных лиц и учреждение, которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление. Тем самым мы, европейцы, направляем сильный сигнал сплочённости Москве, — сказал он на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой в Берлине.

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Чёрный список опубликован , в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина».

В Брюсселе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России. В качестве аргументов там привели следующее: при администрации президента (АП), по данным ЕС, создана рабочая группа, которая «противостоит влиянию Навального в российском обществе» (в Кремле это отрицают); сам Навальный подвергался преследованию со стороны властей по политическим мотивам; ФСБ следила за оппозиционером во время его поездки по Сибири; яд из группы «Новичок» доступен только российским госорганам, писал NEWS.ru.