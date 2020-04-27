Правительство предложило ряд мер поддержки экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что шаги сделаны в правильном направлении, но их явно недостаточно. В Skype-интервью NEWS.ru политик рассказал, как помочь простым людям справиться с кризисом, что ждёт российскую систему образования после карантина и как пандемия влияет на политическую деятельность.

— Сергей Михайлович, Государственная дума приняла пакет законов по поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Насколько, на Ваш взгляд, эти меры достаточны? Планируете ли Вы дополнительно вносить предложения по корректировке законодательства с учётом развития ситуации с коронавирусом в России?

— То что сегодня делается, безусловно, правильно. И те меры, которые были оглашены президентом и председателем правительства, поддерживаем, но с нашей точки зрения их недостаточно. Все наши предложения были оформлены в виде законодательной инициативы, и мы их внесли, они касались нескольких блоков.

Сейчас даже вы, журналисты, об этом говорите, что нужно людям дать денег. Это банально звучит, но это действительно так. Людям сегодня нужно дать денег. И это не какая-то чрезмерная мера, как некоторые считают. Людям сегодня в прямом смысле этого слова есть нечего.

В связи с этим я дал поручение юристам готовить новую инициативу. Суть её очень проста: необходимо принять решение, допустим, до конца этого календарного года, в заявительном порядке позволить гражданам вставать на учёт по безработице. Именно в заявительном порядке, без всяких документов, без всяких подтверждений. Вот как сейчас пропуска в Москве можно было получить в заявительном порядке. Если какой-то жулик этим воспользуется, то потом найдёте его и накажете. Сейчас тем, кто с первого марта или первого апреля безработный, положены выплаты. А кто с первого января или декабря прошлого года? Семья-то тоже сидит без дохода. Соответственно им тоже нужно давать деньги, и мы считаем, что даже не по МРОТу, а по два МРОТа. Это первое.

Второе — это всё, что касается кредитов. Отдельное предложение — признать нынешнюю ситуацию форс-мажором. Всё, форс-мажор — значит можно не платить проценты, можно не платить по кредитам. Ещё одна инициатива касается проблем коллекторов. Прямо сказать, чтобы все коллекторы до конца этого года вообще перестали работать, потому что люди и так находятся в стрессе, зачем их ещё и запугивать.

Ещё 7 апреля мы говорили с премьер-министром о том, что нужно обязательно поддержать наших врачей — сделать им доплаты и застраховать, как минимум, на трёхгодичный оклад. И на следующий же день российский президент вышел с таким же предложением. Всё замечательно. Только есть одно но: забыли мы про лаборантов, которые сутками сидят и проводят все эти анализы, и у которых есть возможность заразиться. Такую инициативу мы соответственно тоже будем вносить.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

И наконец, ещё один блок, который касается продуктов питания, цены на которые растут. И мы внесли в очередной раз предложение, чтобы правительством утверждался перечень продуктов первой необходимости — это мясо, рыба, хлеб, молоко, масло — и регулировать их ценообразование, чтобы торговая надбавка не превышала определённой суммы. Мы разные варианты предлагаем. Причём, это необходимо отрегулировать как на федеральном, так и региональном уровнях, чтобы не было спекуляций на продуктах питания.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, действительно сегодня шаги правильные, но, как я уже сказал, с нашей точки зрения недостаточные и нужны новые.

— Но многие в то же время говорят о том, что новое правительство в этой ситуации запаздывает?

— Я сразу хочу сказать, что и в страшном сне никому не могло присниться, что первые сто дней нового правительства Михаила Мишустина придутся на такое время. Можно сказать объективно: ни один председатель правительства в новейшей истории России с таким не сталкивался, потому что это даже представить себе было невозможно. И нужно отдать ему должное, вы видите, что каждый день в правительстве идут заседания, видеосовещания. Хладнокровие, уверенность и очень быстрые оперативные решения. Это абсолютно правильно. И то, что сегодня в России не такие цифры, как в соседней Европе — это следствие нескольких вещей.

Первое и, наверное, всё-таки основное, к счастью, ещё с этой идиотской оптимизацией не уничтожили полностью советскую систему здравоохранения, в том числе и эпидемиологическую службу. Я просто приведу конкретные цифры. В 1990 году в Советском Союзе на 10 тысяч населения было 135 лечебных коек в больницах, а на сегодняшний день их осталось 80. Но для примера этот показатель в Италии — порядка 27, в Испании — 31. Почувствуйте разницу.

Второе, это всё-таки необходимые шаги по самоизоляции — по решению президента в апреле все граждане России находятся в самоизоляции. Это абсолютно правильно.

— Как Вы оцениваете действия региональных властей в целом, и в частности меры, предпринимаемые Сергеем Собяниным в Москве.

— Собянин молодец. Если бы не те меры, которые он оперативно принял, у нас сейчас была бы совершенно другая ситуация, другая статистика по смертности и по Москве, и в целом по другим регионам.

Возьмем, к примеру, Нью-Йорк. Ситуация с эпидемией там и у нас — две большие разницы. Потому что здесь у нас вовремя были приняты меры — все ушли в самоизоляцию. Да, с пропусками оказалось, что первый блин комом, и были толпы людей в метро, но ситуацию исправили. Понятно, что всё это впервые и сразу всё не получается.

В целом, я оцениваю, что меры, которые принимают российское правительство и конкретно мэр Москвы Собянин, абсолютно правильные. Более того, я думаю, что когда-нибудь будут учиться на этом примере, будут смотреть, как всё это делалось в Москве, как это всё происходило.

— Соблюдаете ли Вы режим самоизоляции? Чем занимаетесь в сложившихся условиях?

Соблюдаю частично, потому что мне регулярно приходится приезжать в Государственную думу. Здесь проходят большие видеоконференции, которые очень сложно организовать в домашних условиях. В среду все лидеры фракций общались с министром энергетики Александром Новаком.

В остальные дни я нахожусь в самоизоляции на даче в Московской области. Когда я здесь, работы тоже много. Но сейчас появилось время, и я перечитываю или читаю, что давно хотел почитать, смотрю фильмы, которые не было времени посмотреть, много занимаюсь самообразованием. Поэтому мне не скучно и я рад, что появилось время наконец-то пообщаться с родными и близкими.

Я работаю активно через Skype, в том числе и с журналистами. И что интересно, как политик, я всегда пользовался социальными сетями. Мои аккаунты есть везде — и во Вконтакте, и в Facebook, и в Instagram, и в Одноклассниках, и в Twitter. Но Skype я стал активно использовать буквально три недели тому назад. До этого в моей практике этого не было. И, как оказалось, это огромная экономия и времени, и денег.

Я провел видеоконференцию с 30 председателями региональных отделений, а раньше для организации такой встречи требовались бы билеты, оплата гостиницы. И я нашёл, что это даже удобная штука. Я уверен, что у нас всё закончится победой над коронавирусом. Мы сильная страна и самодисциплина у нас есть. И я эту практику уже возьму на вооружение и даже, как сейчас говорится, уже в мирное время я всё равно буду выходить по Skype.

Сергей Миронов Сергей Миронов (Sergey Mironov)/facebook. com

— Вы заявляли о временной приостановке политической деятельности на время пандемии. Чем занимается партия?

— Я говорил лишь о необходимости прекратить политическую борьбу, а вот политическую работу прекращать нельзя. Ведь прекратить политическую работу для любой партии равноценно самороспуску.

Мы сегодня даже более активно работаем. У нас действуют центры защиты прав граждан в каждом субъекте федерации. Все обращения идут туда через интернет и их количество увеличилось в несколько десятков раз. И мои коллеги в этих центрах дают бесплатные юридические консультации.

Мы работаем и в том числе по подготовке к единому дню голосования. Пока он под вопросом, но тем не менее мы готовимся.

— То есть Вы не исключаете возможный перенос даты единого дня голосования?

— Совершенно очевидно, что есть определённые действия, которые отсчитываются от дня голосования — не раньше, чем за сто дней нужно провести выдвижение кандидатов и многое другое. И в этой связи нам будет всё понятно уже в середине мая.

Вот парад Победы отменили и правильно сделали. Я уже высказывал идею, что можно было 24 июня его провести — в день того самого Парада Победы на Красной площади в 1945 году, но, может быть, на осень и на другую дату придётся откладывать.

А с точки зрения проведения единого дня голосования, сейчас будем наблюдать. Если примет решение президент продлить режим самоизоляции с оплаченной зарплатой за вынужденное нахождение дома, допустим, на весь май — это одна история, до 15 мая — это другая история. В зависимости от этого будем смотреть, но по моей оценке, исходя из отсчёта необходимого количества времени для подготовки, 15 мая мы уже поймём, будет у нас единый день голосования — второе воскресенье сентября, или его перенесут.

— Как Вы оцениваете перспективы проведения ЕГЭ в этом году?

— Я и все мои товарищи по партии принципиальные противники единого посредственного экзамена как такового. Мы всегда говорили, что это абсолютно неправильно и не нужно перенимать эти западные методики. Потому что в свое время советская система образования была признана лучшей в мире. И это было действительно так.

Но даже являясь противниками, мы понимаем, что многие к нему готовились и продолжают. В этой связи, наверное, нужно думать ещё об одном сроке переноса ЕГЭ. Что-то мне подсказывает, что 8 июня будет рановато.

Но, как вариант, я считаю, что можно было бы выставить оценки по трём четвертям всем, и на основании этих оценок просто сдавать вступительные экзамены в вуз, как это было и раньше. И если бы так случилось, то все бы увидели, что, оказывается, можно и без ЕГЭ обойтись, и ничего в этом страшного нет.

— Правильно ли организован процесс дистанционного обучения детей в школе в условиях пандемии? Что об этом говорят в регионах?

— В регионах говорят, что у родителей волосы на голове шевелятся, потому что столько говорили в Министерстве просвещения о переходе на цифру, а когда гром грянул — никакой цифры и близко нет. Мало того, что не у всех детей есть соответствующие гаджеты, но как только на какую-то платформу садятся — электронный дневник или раздача заданий — всё это рушится. Учителя не все оказались готовы к такой работе, и здесь мы видим, что очень много возникло проблем.

Да и страна в целом оказалась не готова к такой ситуации. Например, то же здравоохранение не обеспечено масками и средствами индивидуальной защиты. Что касается дистанционного обучения, я уже публично высказался, что давайте детей не мучить, давайте досрочно учебный год завершать.

Нужно проанализировать ситуацию и сделать выводы. Нужно серьёзно посмотреть, а что нам дала эта пресловутая оптимизация здравоохранения, не разрушила ли она всю систему. То же самое касается и образования, нужно посмотреть более предметно на вопросы такого дистанционного обучения, и вообще пересмотреть подходы и принципы средней и высшей школы. И после того, как мы пройдем все карантины, надо серьёзно пересматривать нашу экономику и все наши подходы к социальной защите населения, и многие другие вопросы.