Как власти Ненецкого автономного округа (НАО) намерены выполнить амбициозные задачи, поставленные президентом России в послании Федеральному собранию, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал губернатор региона Александр Цыбульский.

— В своём послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин обозначил достаточно серьёзные меры поддержки различным категориям граждан. Как в НАО планируют реализовать задачи, поставленные главой государства? Планируются ли дополнительные меры поддержки на уровне региона?

— Со всеми инициативами, которые были озвучены президентом, мы абсолютно согласны. Все эти предложения, с одной стороны, — серьёзные социальные гарантии, которые становятся конституционными, а с другой стороны, они действительно сделают нашу политическую систему более сбалансированной и современной.

Что касается предложенных главой государства мер социальной поддержки, то у нас сегодня в общей сложности действует 148 мер поддержки, из которых 135 — региональные. Ненецкий автономный округ сегодня является регионом с самым большим количеством мер социальной поддержки населения. Они касаются и классных руководителей, которым мы из регионального бюджета доплачиваем. Есть выплаты за рождение третьего и последующих детей, сегодня она у нас самая большая в России — более 360 тысяч рублей. Плюс у нас есть меры поддержки, связанные с различными предоставляемыми льготами, — это и бесплатный проезд, питание в школах, бесплатные секции и кружки, которые тоже предоставляются разным категориям семей, все они основаны на принципах адресности и нуждаемости.

В этом смысле мы будем продолжать такую социальную политику, не будем отменять наши региональные льготы, а скорее федеральные будут дополнительным стимулом для наших жителей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы инициировали проект развития региона на ближайшие 10 лет «НАО-100», сформированный на основе предложений жителей округа. Можете ли уже озвучить приоритеты? Что в первую очередь волнует население?

— Этот проект нашёл поддержку у населения. Особенно важно, что в его реализацию были вовлечены жители округа. Это именно тот прямой диалог, о котором в своём послании Федеральному собранию говорил наш президент Владимир Владимирович Путин. Поступило около 200 предложений, и первая сотня, набравшая наибольшую поддержку у жителей региона, будет реализована в течение ближайших 10 лет, к столетнему юбилею региона, который состоится в 2029-м году.

В топ «НАО-100» вошли инициативы, связанные с благоустройством территорий, строительством дорог и объектов социального назначения, проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта. Этот проект должен стать своего рода дорожной картой по реализации национальных проектов на территории НАО.

— Недавно в Нарьян-Маре произошла трагедия в детском саду. После этого инцидента были ли приняты меры по усилению безопасности в дошкольных учреждениях региона?

— Все необходимые меры были приняты. Более того, мы сейчас разрабатываем новую систему, которая минимизирует участие человека в процессе принятия решения о доступе в учреждение. Это будет электронная система, которая либо по отпечатку пальца, либо по считыванию контура лица будет определять, кому разрешён доступ на территорию того или иного образовательного учреждения. По сути, система будет сама принимать решение, впускать или не впускать посетителя. И если человек, которого нет в списках, будет пытаться проникнуть в учреждение с использованием утерянной карты или фальшивого документа, то сигнал тревоги будет направляться соответственно в МВД или охранное агентство.

Сейчас на одном из дошкольных учреждений Нарьян-Мара мы подготавливаем к тестированию прототип будущей системы умного контроля доступа. До конца текущего года мы будем тестировать и дорабатывать её для последующего применения. В будущем постепенно установить и использовать новую систему умного контроля доступа планируется во всех детских учреждениях округа.

— Планируете опыт распространять и на другие регионы?

— Если он у нас будет хорошим, то мы обязательно им поделимся.

— В связи с поучительной историей главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. Как определить ориентир этического поведения для губернатора, чиновника? Кто должен быть примером морально-этических норм поведения госслужащих?

— Мне кажется, любой человек, наделённый властью, прежде всего должен уважать людей и все свои действия направлять на созидание. Думаю, именно уважение к людям и нацеленность на созидание и должны быть двумя основными качествами любого чиновника.