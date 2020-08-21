Лукашенко решил помочь Макрону с проблемой «жёлтых жилетов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на предложение быть посредником в диалоге между властью республики и белорусским гражданским обществом.

Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном, — заявил Лукашенко, выступая перед рабочими агрокомбината «Дзержинский».

Политик считает, что ситуация в Белоруссии является удобным поводом для властей европейских стран переключить внимание со своих проблем на другую сторону. Лукашенко с иронией отреагировал на позицию госсекретаря США Майка Помпео.

Майк Помпео — великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там у себя разберутся сначала, — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что власти Германии не могут разобраться с проблемами коронавирусной инфекции и демонстраций в своей стране, а тоже озабочены ситуацией в республике, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Макрон заявил, что так называемый украинский сценарий не должен повториться в Белоруссии. Глава Франции считает, что Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в республике. Политик выразил готовность вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем выступить посредником в переговорах.

NEWS.ru писал, что Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к руководству страны с просьбой решить политический кризис мирный путём. Представители объединения заявили, что не хотят эскалации сложившейся ситуации.

Массовые протесты в стране начались после прошедших 9 августа выборов. На них победил Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты были сфальсифицированы. Обеспокоенность ситуацией в Белоруссии высказали в Евросоюзе и США.