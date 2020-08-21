Лукашенко посоветовали поучиться у Путина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, утратил политическое чутьё и не может найти верный тон в разговоре с жителями республики. Ему следует поучиться у российского лидера Владимира Путина, который всегда идёт на диалог с оппозицией. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Скажите, разве было бы хуже, если бы не 80% нарисованных, а 51% был бы за Лукашенко? Если бы при этом он выступил и сказал: да, мы победили, но у оппозиции есть серьёзные соображения, я буду с ними встречаться, буду вести с ними диалог. Ну, хотя бы сделал бы то, что в таких случаях делает Путин. Он разве отвергает любой диалог с теми, кто является кандидатами, с их идеями, с политическими партиями? Лукашенко предпочитает язык грубой силы, по крайней мере, предпочитал. Теперь это вышло ему боком, — отметил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, все понимают, что выборы не были честными. В Республике нет никакого демократического процесса. Начались репрессии. При этом глава государство позволяет себе оскорблять простых граждан. Все это недопустимо.

К сожалению, Александр Григорьевич Лукашенко, он за 26 лет потерял многие из тех качеств, которые в своё время дали ему возможность выиграть выборы в первый раз. Тогда он это сделал честно, — подытожил эксперт.

На выборах в Белоруссии победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская, за которую проголосовали 10,1% избирателей. Оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированы. С 9 августа в стране проходят массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались жёсткими действиями со стороны силовиков.

Как писал NEWS.ru, бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС. В среду оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры, а глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов».