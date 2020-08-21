Лукашенко обвинил НАТО в поддержке «альтернативного президента» Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0d965b94-e45f-11ea-8796-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Североатлантический альянс усиливает военное присутствие на границе с Белоруссией, чтобы «затащить якобы нового президента». В этом убеждён действующий глава государства Александр Лукашенко.

Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они всё двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента, — заявил белорусский лидер во время посещения военного полигона под городом Гродно.

Лукашенко рассказал, по какому сценарию планируется реализовать этот план: «альтернативный глава государства» — обратиться к Западу с просьбой защитить народ от действующей власти, после этого в страну вводятся войска. По словам политика, в этом случае «на Белоруссии можно поставить крест», передаёт БелТА.

Глава государства считает, что сценарий цветной революции в Белоруссии отличается от применяющихся ранее: подключён внешний фактор, чтобы свергнуть действующую власть.

NEWS.ru писал, что заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн посетит Москву и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии, где вторую неделю проходят массовые протесты из-за результатов выборов. По данным источников, в Литве Бигэн встретится с кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской.