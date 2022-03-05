Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада против России безумными. Помимо этого, Лукашенко заявил, что в течение двух лет у Белоруссии будут порты на российской Балтике. Об этом сообщили на официальном сайте президента Белоруссии после того, как Лукашенко принял участие в спортивном мероприятии «Минская лыжня».

Ну и, расставаясь с президентом, он мне сказал: любой белорусский проект в России мы будем всячески поддерживать. Это было до конфликта. А сейчас и бог велел. Потому что вы ж видите эти безумные в Европе: санкции против России, и нас туда за компанию, — сказал Лукашенко после награждения участников.

По ходу беседы с представителями СМИ Лукашенко отметил, что он обсуждал вопрос о строительстве портового хозяйства с президентом России Владимиром Путиным ещё до начала военной спецоперации на Украине. Уже через несколько месяцев стороны поедут инспектировать место застройки и ход выполнения задач, анонсировал белорусский президент.

Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идёт строительство. В течение двух лет у нас там будут порты, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине, а также введённые Западом против стран санкции. Лукашенко также отметил, что какой-либо кризис в России сильно скажется и на Белоруссии.