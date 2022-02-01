Лукашенко меняет Крым на калий

С 1 февраля Литва ввела запрет на транспортировку через свои порты и по своей железной дороге главного белорусского экспортного богатства – калия. С точки зрения классической неполитизированной экономики, это, конечно, для «лабусов» выстрел себе в ногу. Только литовская «железка» разом теряет треть своих обычных доходов. Но, как говорится, назвался груздем, то бишь верным союзником США, полезай в общую санкционную корзину.

А экспорт белорусского калия, объем которого достигал в лучшие годы 11 млн тонн, попал под удар заокеанских рестрикций. Такой поворот грозит и так скудной белорусской государственной казне потерями в несколько миллиардов долларов.

Есть информация, что небольшие объемы «белорусской гордости» могут вывозиться через российские порты с использованием даже угольных терминалов, но это тот самый случай капли в море. И, как утверждают некоторые инсайдеры, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил свой государственнообразующий взор в сторону Одессы-Ильичевска с их системой работающих на экспорт портов. Но весь вопрос в уровне нынешних белорусско-украинских отношений.

Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Долгое время они были практически безоблачными. В Минске преследовали пророссийских журналистов, но смотрели сквозь пальцы на связь собственных «змагаров» с бандеровцами по ту сторону общей границы. Пепел сожженной при активном участии украинских полицаев Катыни не стучал в сердцах белорусских лидеров. МАЗ поставлял грузовики для украинской армии, а танки Незалежной заправлялись белорусской соляркой.

Отношения двух соседок ухудшились в последние месяцы, когда Лукашенко осложнил свои связи с Западом и был вынужден идти на экономическую интеграцию с Россией. При этом активно компенсируя такие свои шаги заигрыванием с Китаем, у которого президент Белоруссии просит и деньги, и моральную поддержку. А в пространстве telegram-каналов появилась информация о продолжении конфиденциальных обменов мнениями Минска и Киева, в ходе которых белорусы якобы усиленно внушали представителям украинского президента Владимира Зеленского, что не допустят использования своей территории против интересов Украины. Особенно в свете разворачивающихся российско-белорусских военных маневров «Союзная решимость-2022».

MOD Russia/Global Look Press

А главное – Крым так и не увидел столь громко заявленного визита Александра Григорьевича. И за последние месяцы не было сделано никаких реальных шагов по признанию полуострова интегральной частью территории своего главного союзника и спонсора. Создается впечатление, что Лукашенко опять между делом, на словах и в преднамеренно шутливой форме признает Крым российским, когда придет время вновь попросить у Москвы очередной кредит и углеводороды по внутренним российским ценам.

А пока Крым для Минска остается де-факто украинским, дверь для сделок с Киевом остается открытой.

Другое дело, рискнет ли уже сам Зеленский, несмотря на американские окрики, протянуть руку взаимовыгодной помощи коллеге Лукашенко и дать «добро» на вывоз белорусского калия через украинские порты. Но тут, как говорится, каким образом такую сделку представить. В Киеве, где деньги также нужны позарез, могут успокаивать западных патронов тем, что таким образом, мол, содействуют ослаблению зависимости Минска от Москвы при отсутствии принципиальных западных поблажек «последнему диктатору». Так что, будем наблюдать.