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Представители ливийских сторон прилетели в Москву и скоро присоединятся к переговорам России и Турции, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приёмов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам, — сообщила Захарова на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Последний объявил о прекращении боевых действий на западе африканской страны с 12 января.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести в Ливию миротворцев из ЕС. Он также напомнил о модели урегулирования конфликта в Ливане.