Лавров заявил о сохранении сроков очной встречи глав МИД БРИКС

https://static.news.ru/photo/0a0487d2-8959-11ea-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы по проведению очной встречи министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в июне сохраняются. Её сроки зависят от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пока мы эти сроки сохраняем. Но, разумеется, при необходимости будем их корректировать, если того потребует эпидемиологическая ситуация, — рассказал Лавров журналистам.

Он напомнил, что видеоконференция, которая ранее состоялась по инициативе РФ, не отменяет проведение основного заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

NEWS.ru писал, что Россия может предложить участницам БРИКС ряд инициатив по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. По словам Сергея Лаврова, предложения касаются социально-экономической, финансовых сфер, а также вопросов безопасности и здоровья.