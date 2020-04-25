Лавров заявил о росте популярности российских идеалов в мире

https://static.news.ru/photo/62e56966-86fc-11ea-ad1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/youtube.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что продвигаемые Россией идеалы стали ещё более популярными во время пандемии коронавируса, которая стала возможной благодаря либерализации мира и «разрушению границ».

По мнению дипломата, либеральная идеология начала быстрее терять сторонников, когда взаимосвязанность мира привела к распространению заразной болезни.

По большому счёту мы сейчас видим, что те идеалы, те идеи, которые мы продвигали до вспышки инфекции коронавируса, они сейчас становятся всё более и более востребованными, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российский министр заявил, что либеральные и «тем более неолиберальные подходы, которые предполагают абсолютизацию всего того, что является желанием, достоянием личности», исчерпали себя.

Как писал NEWS.ru, Лавров раскритиковал видеоконференции, ставшие главным способом общения между дипломатами в дни пандемии COVID-19, а не возможность поговорить тет-а-тет.