Лавров: Япония пытается всё «поставить с ног на голову» по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил японских политиков в том, что они в последнее время пытаются «поставить с ног на голову» договорённости президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по заключению мирного договора. На лекции в Дальневосточном федеральном университете он объяснил, что лидеры договаривались только о мирном договоре, а теперь Токио пытается под шумок решить вопрос с островами.

Россия при этом имеет «ясные переговорные позиции» и хочет получить ответы на заданные правительству Японии вопросы. Он добавил, что Москва добивается, чтобы японцы просто согласились начать работу над серьёзным межгосударственным крупным договором.

Они ту договорённость, которая была у президента Путина с Абэ, ставят с ног на голову, говорят, мол, нет, давайте сначала по [Курильским] островам договоримся, а потом мы хороший договор напишем, — сказал Лавров.

В ходе выступления он также предупредил о попытках Запада вмешаться в дела России перед выборами. Россия каждый день их фиксирует. Не исключено, что недружественные государства попытаются расшатать ситуацию перед парламентскими выборами.