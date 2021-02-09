Лавров высказался о роли России в мире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о случаях нарушения прав журналистов в странах Запада. При этом она вспомнила почти 20 случаев, когда имели место притеснения представителей средств массовой информации.

Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя? — задалась вопросом Захарова в соцсети Facebook. Она напомнила о нанесении травм журналистке агентства «Спутник» французской полицией во время разгона акции...