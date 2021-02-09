Лавров высказался о роли России в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия является одним из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Об этом он рассказал в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнёров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке, — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД также обозначил ключевые задачи российской дипломатической службы. Среди них он назвал комплексное обустройство «евразийского дома», содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов.
Лавров добавил, что ведомство продолжит делать всё необходимое для защиты прав и интересов россиян за рубежом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что высылка из РФ трёх европейских дипломатов стала следствием действий ряда иностранных дипмиссий в РФ на фоне незаконных акций, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ не собираются это терпеть. Накануне МИД РФ попросил покинуть страну сотрудников представительств Польши, ФРГ и Швеции за их участие в несанкционированных протестных шествиях.