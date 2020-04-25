Лавров заявил об отказе Украины обсуждать особый статус Донбасса

https://static.news.ru/photo/b5a98d02-86f8-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва наблюдает со стороны Киева саботаж выполнения политической части саммита «нормандской четвёрки». Украина отказывается вести любые разговоры об особом статусе Донбасса.

Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя два обязательства — добиться включения «формулы Штайнмайера» в законодательство и приступить к обсуждению правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет, — констатировал Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Зеленский ссылается на неких «наёмников», которые якобы находятся на востоке Украины и чьё присутствие мешает провести выборы в Донбассе.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал проведение видеоконференции «нормандской четвёрки» в ближайшее время.