Лавров заявил об отказе Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Киева саботаж выполнения политической части саммита «нормандской четвёрки». Украина отказывается вести любые разговоры об особом статусе Донбасса.
Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале
Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет, — констатировал Лавров.
Министр иностранных дел РФ отметил, что Зеленский ссылается на неких «наёмников», которые якобы находятся на востоке Украины и чьё присутствие мешает провести выборы в Донбассе.
Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал проведение видеоконференции «нормандской четвёрки» в ближайшее время.
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