Лавров: террористы хотят использовать штамм COVID-19 в своих целях

https://static.news.ru/photo/bfb6f018-c290-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manish Rajput/Global Look Press

Террористы рассматривают возможность использования штамма COVID-19 и создания новых вирусов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Эта инфекция обострила все имевшиеся до её начала вызовы и угрозы, никуда они не исчезли. Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы, — сказал Лавров на онлайн-сессии «Примаковских чтений».

По словам главы внешнеполитического ведомства, в период пандемии коронавирусной инфекции не менее опасными для международной безопасности стали такие явления, как киберпреступность, изменение климата наркотрафик, экология и вооружённые конфликты.

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что террористы запрещённой в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» собираются устроить провокации в районе нескольких селений в Идлибе, чтобы обвинить сирийские власти в применении химоружия.

Как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что некоторые страны используют кризис из-за пандемии коронавируса, чтобы «душить» неугодные им режимы. По его словам, на проблемы с COVID-19, киберпреступностью, многочисленные конфликты в разных регионах мира накладывается линия администрации президента США Дональда Трампа на подрыв всех договорно-правовых механизмов.