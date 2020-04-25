Лавров: «старшие товарищи» запрещают странам ЕС просить помощи у России

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Некоторые европейские государства и страны НАТО не могут обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом, потому что «старшие товарищи» против. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определёнными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества. Но им просто не разрешают этого делать «старшие товарищи», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Лавров уточнил, что, например, один из известных футбольных клубов Европы попросил у российского фонда помощи в приобретении элементарных вещей. Когда договорённость уже была достигнута, клуб внезапно сообщил об отмене сделки из-за того, что ему запретили это делать.

Ранее посол России в Италии Сергей Разов рассказал о российской помощи стране в борьбе с коронавирусом. По его словам, регионы Апулия, Фриули-Венеция-Джулия и Пьемонт запросили у РФ поддержки. Они просят направить военных для работы на этих территориях. Дипломат уверен, что таких просьб не поступало бы, если бы россияне делали не то, что необходимо, писал NEWS.ru.