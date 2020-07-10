Лавров: Россия предложила Японии концепцию мирного договора

https://static.news.ru/photo/265392c0-c2a2-11ea-9a22-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не договаривалась с Японией о заключении мирного договора после решения территориального вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва только предложила Токио концептуальные основы соглашения.

Мы слышим заявления наших японских соседей, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чём мы договаривались. Мы договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора, как того требует декларация 1956 года, — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, японская сторона не раз заявляла о признании итогов Второй мировой войны за исключением вопроса Южных Курильских островов. По мнению Лаврова, это «неправовая позиция». Он считает, что правовая позиция этой страны должна определяться тем, что Япония ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, согласно которой всё, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению.

Мы концептуальные основы мирного договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию, — подчеркнул Лавров.

Как писал NEWS.ru, текст новой поправки в Конституцию РФ выгравирован на памятной плите, установленной 2 июля в Южно-Курильске. Норма гласит о нерушимости российских границ и ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Инициатором установки памятного знака выступила молодёжь Кунашира и Шикотана.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 говорится что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации... не допускаются». Однако вопрос о принадлежности Курильских островов относится как раз к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.