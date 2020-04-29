Лавров: РФ выступает против изоляционизма в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/a761ae42-8a30-11ea-b24d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва предлагает объединить усилия и многосторонние подходы в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману министр пояснил, что сейчас на этот счёт есть как минимум две тенденции.

Из них первая заключается в том, что многие страны, лидеры, политологи, политики, общественные деятели убеждены в необходимости объединения усилий, в необходимости всячески продвигать многосторонние подходы к глобальным проблемам и подчеркивать, что изоляционизм, попытки отгородиться от мировых проблем за национальными «заборами» провалились, — сказал Лавров.

По словам министра, вторая теория содержит ровно противоположный смысл.

В условиях, когда невозможно полагаться на действия того или иного правительства в том или ином регионе, где не так сильно развита система здравоохранения, где не так сильно развиты структуры, которые должны обеспечивать порядок, следить за передвижением людей, лучше полагаться на себя, — считает глава МИД РФ.

При этом Лавров отметил, что является сторонником первого подхода, как и в целом РФ. Россия всегда исходила из необходимости объединять усилия, искать коллективные методы решения любых проблем, пояснил министр.

Как писал NEWS.ru ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости провести большую работу по поиску российских школьников, оставшихся в США из-за эпидемии коронавируса.