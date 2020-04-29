Лавров: РФ огорчают попытки Запада предъявить претензии Китаю

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию огорчают попытки некоторых стран Запада возложить ответственность за пандемию коронавируса на Китай.

Нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или страну, — заявил ТАСС Лавров.

Министр иностранных дел РФ уточнил, что претензии Китаю предъявляют не только США, но также Франция и Германия.

Как писал NEWS.ru, всё больше стран открыто предъявляют претензии Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру. В США продолжается расследование по этому поводу, а президент Дональд Трамп уже пообещал ввести жёсткие меры в отношении КНР, если вина Пекина будет доказана. К этому добавляется и актуальный для всего мира вопрос разоружения. К решению этой проблемы Вашингтон хотел бы привлечь и китайскую сторону. Россия пока занимает сдержанную позицию и, судя по всему, отказываться от стратегического партнёрства с КНР не станет.