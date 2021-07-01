Лавров рассказал об «уравнении безопасности», предложенном Россией США

Сергей Лавров рассказал, как строятся отношения России и США после саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом у министра иностранных дел поинтересовались журналисты на пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД РФ с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Лавров сообщил , что на ближайшие дни запланирована встреча делегаций, которые должны рассмотреть задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности. Итогом должна стать договорённость, устраивающая обе стороны.

Мы предложили «уравнение безопасности». Чтобы найти это «уравнение», необходимо рассматривать все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, — ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Здесь, по-моему, у нас есть понимание, чего ждать друг от друга, и осознание того, что только обоюдоприемлемый базис переговоров может позволить их начать, — отметил Лавров.

Другие темы, по которым Россия и США условились продолжить консультации, касаются кибербезопасности, функционирования дипмиссий, ситуации с лицами, которые находятся в местах лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Песков рассказал, изменились ли отношения России и США после саммита. Нужно время для того, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона.