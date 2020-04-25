Политика

Лавров рассказал о странах-подпевалах США

15:48, 25 апреля 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Целый ряд государств поддерживают США, обвиняя Китай в разразившейся эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что тенденция клановости стран, которая проявляется в последние годы, в условиях пандемии «существенно ускорились и обострились».

Соединённым Штатам активно подпевают англичане, австралийцы, ряд европейских стран, требуя от Китая чуть ли не компенсации, угрожая арестом имущества, арестом счетов, — сказал Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Таким образом, уточнил он, часть международного сообщества, приверженная идеологи США, хочет, чтобы КНР расплатилась за те ошибки, которые стране вменяют в ситуацией с коронавирусом.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что на данном этапе крайне непродуктивно искать крайних, кто якобы проглядел начало пандемии. Как писал NEWS.ru, он также предложил сфокусироваться на борьбе с эпидемией, а не на ситуации вокруг приостановки Соединёнными Штатами взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения .

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