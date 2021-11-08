Лавров объяснил, почему встречи в «нормандском формате» 11 ноября не будет

Дата встречи глав МИД «нормандской четвёрки» не определена, поскольку необходимо понять, каким должен быть результат встречи и будет ли украинская сторона соблюдать эти решения. Москва же не заинтересована в мероприятиях «для галочки», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. Его слова приводит ТАСС.
Лавров
Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу, — сообщил глава МИД РФ.
«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя вопрос о проведении следующего саммита по Донбассу, заявил, что продолжение «нормандского формата» находится под большим вопросом, а дата следующего саммита до сих пор не определена.