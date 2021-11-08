Лавров объяснил, почему встречи в «нормандском формате» 11 ноября не будет

Дата встречи глав МИД «нормандской четвёрки» не определена, поскольку необходимо понять, каким должен быть результат встречи и будет ли украинская сторона соблюдать эти решения. Москва же не заинтересована в мероприятиях «для галочки», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа. Его слова приводит ТАСС.

Лавров напомнил , что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести такую встречу 11 ноября. 29 октября Москва направила партнёрам проект итогового документа возможной встречи, который охватывал все ключевые проблемы, включая отказ украинского руководства выполнять свои обязательства, однако французская сторона не сообщила о знакомстве с документом. По словам Лаврова, Москва ждёт реакции на свои предложения и не заинтересована в «показушных выступлениях» на камеры.

Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначено как чуть ли не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет, это просто по-человечески некультурно. Мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, а заняться вопросом по существу, — сообщил глава МИД РФ.

«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них с июня 2014 года принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Основой урегулирования стороны признают Минские соглашения и согласованный в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя вопрос о проведении следующего саммита по Донбассу, заявил, что продолжение «нормандского формата» находится под большим вопросом, а дата следующего саммита до сих пор не определена.