Лавров прибыл в Армению

https://static.news.ru/photo/a36e0458-2bc9-11eb-9067-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван.

Лавров прибыл в Ереван, — сообщил ТАСС участник российской делегации.

Ранее NEWS.ru писал, что в составе межведомственной делегации РФ в Ереван прибыл министр обороны Сергей Шойгу.

Ожидается, что представители России встретятся с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сообщалось, что российская делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.