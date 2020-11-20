Лавров прибыл в Армению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван.
Лавров прибыл в Ереван, — сообщил ТАСС участник российской делегации.
Ранее NEWS.ru писал, что в составе межведомственной делегации РФ в Ереван прибыл министр обороны Сергей Шойгу.
Ожидается, что представители России встретятся с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сообщалось, что российская делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.