Политика

Лавров ответил на нападки ряда стран на ВОЗ

15:42, 25 апреля 2020 74
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал критические высказывания властей отдельных стран в адрес Всемирной организации здравоохранения.

В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными, — сказал министр в эфире Первого канала.

Он также призвал не политизировать объединение усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае. При этом он заявил, что организация содержится в основном на средства США и пригрозил прекратить её финансирование.

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