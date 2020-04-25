Лавров ответил на нападки ряда стран на ВОЗ

https://static.news.ru/photo/641a5c68-86f4-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpgСергей ЛавровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал критические высказывания властей отдельных стран в адрес Всемирной организации здравоохранения.
В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными, — сказал министр в эфире Первого канала.
Он также призвал не политизировать объединение усилий по борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае. При этом он заявил, что организация содержится в основном на средства США и пригрозил прекратить её финансирование.