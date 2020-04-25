Лавров ответил на нападки ряда стран на ВОЗ

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США пытаются приписать России недостатки в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай могут вытеснить с рынка ядерных технологий.

Он отметил, что пока российская сторона изучает документ, США хотят «оживить» национальную урановую отрасль. При этом Рябков подчеркнул, что попытки ставить под сомнение высокие стандарты России в ядерной сфере Москва...