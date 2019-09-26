Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с бывшим помощником президента США по национальной безопасности и госсекретарём Генри Киссинджером и обсудил перспективы развития российско-американских отношений.
Их встреча прошла в рамках участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны затронули также актуальные вопросы международной повестки, отмечает
Ранее Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.