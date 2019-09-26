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Председатель Евросовета Дональд Туск не согласился с мнением о конфликте между понятиями патриотизм и глобализм.

Оно ложно и опасно, даже если у него много последователей и влиятельных пропагандистов. Сама идея Организации Объединённых Наций, как и идея Европейского союза, является де-факто героической попыткой преодолеть такое мышление....