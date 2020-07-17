Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/7a0fc12a-c83f-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы дипломаты обсудили двухсторонние отношения, а также ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, текущая ситуация на азербайджано-армянской границе, — говорится в сообщении российского дипведомства.

Министры договорились сотрудничать в области противодействия новой коронавирусной инфекции, а также содействовать возвращению граждан из-за границы. Также Сергей Лавров поздравил коллегу с назначением на ответственный пост, передаёт РИА Новости.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.