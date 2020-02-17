https://static.news.ru/photo/5161a45e-517b-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам политика, Украина не достигла прогресса в исполнении решений нормандского саммита в Париже.

Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем. Разведение сил и средств тормозится Киевом, — приводит ТАСС слова Лаврова.

Российский дипломат высказался о необходимости выполнения прежних договорённостей перед выходом на новую встречу.

NEWS.ru сообщал ранее, что в рамках конференции российский министр иностранных дел провёл встречу с госсекретарём США Майклом Помпео. По плану американского внешнеполитического ведомства диалог должен был остаться в тайне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Госдеп объяснить, почему Помпео пожелал удачи Лаврову при выходе из кабинета.