Лавров назвал единственную выполненную договорённость по Донбассу

https://static.news.ru/photo/3d32d7de-8702-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Только одна договорённость «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) была выполнена с момента последних контактов в декабре 2019 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Состоялся обмен удерживаемыми лицами. Менее трёх десятков человек были обменены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском — с другой. Всё остальное, <...> к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска, — рассказал чиновник в эфире Первого канала.

Политик добавил, что на следующей неделе состоится новый этап урегулирования ситуации на Украине. При этом отметил, что эти переговоры вряд ли будут результативными.

Он пояснил, что Москва неоднократно просила Берлин и Париж побуждать украинскую сторону к честной и конструктивной работе, однако успеха это не возымело.

Лавров напомнил, что главной целью переговоров становится прекращение огня, а также обеспечение безопасности жизни людей.

По словам министра, в России убеждены, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет добиться мира в Донбассе. Однако ему не позволяют двигаться в этом направлении и реализовывать минские договорённости.

Как писал NEWS.ru, проведение видеоконференции анонсировал глава МИД Германии Хайко Маас. Он пояснил, что процессу урегулирования ситуации на Украине необходимы новые импульсы.