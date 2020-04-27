Лавров: коронавирус нанёс по мировой экономике мощный удар

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведение виртуального саммита пятёрки постоянных членов Совбеза ООН согласовано. Саммит, на котором планируется обсудить меры противодействия коронавирусу, пройдёт в формате видеоконференции, в настоящее время согласовывается его дата.

Согласовано проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться, — цитирует «Интерфакс» Лаврова. Глава российского МИД подчеркнул, что предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита в...