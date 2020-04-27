Лавров: коронавирус нанёс по мировой экономике мощный удар

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коронавирус нанёс по мировой экономике мощный удар, после которого международному сообществу предстоит долгий период восстановления.
Конечно же, серьёзно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены. К большому сожалению, сужена возможность дипломатических усилий, — сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Как ранее писал NEWS.ru, роль национальных государств на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) возросла по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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