Лавров и Зариф обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

https://static.news.ru/photo/432ece40-8941-11ea-bab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sanaullah Seiam/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудил ситуацию в Афганистане и нормализацию политической ситуации в стране.

Стороны также обсудили новый иллюзорный план США по Совместному всеобъемлющему плану действий и оценили его как неприемлемый и нереализуемый, — сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Ранее Сергей Лавров и Джавад Зариф провели телефонный разговор, в котором обсудили координацию в борьбе с COVID-19. Министры при этом отметили важность отказа от ограничительных мер при поставках медикаментов, писал NEWS.ru.