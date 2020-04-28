Лавров и Зариф обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудил ситуацию в Афганистане и нормализацию политической ситуации в стране.
Стороны также обсудили новый иллюзорный план США по Совместному всеобъемлющему плану действий и оценили его как неприемлемый и нереализуемый, — сообщает пресс-служба МИД Ирана.
Ранее Сергей Лавров и Джавад Зариф провели телефонный разговор, в котором обсудили координацию в борьбе с COVID-19. Министры при этом отметили важность отказа от ограничительных мер при поставках медикаментов, писал NEWS.ru.
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