Лавров: больше никто не сможет в одиночку определять политику в мире

https://static.news.ru/photo/64f20b2a-870a-11ea-9f58-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

«Правила игры» в международном сообществе больше не будут зависеть от конкретных государств, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, односторонние попытки повлиять на политическую картину мира пресекаются независимыми участниками процесса.

Этого не произойдёт, потому что это уже невозможно: им противостоят те, кто имеет все возможности отстаивать свои права на участие в определении мировой повестки дня, — рассказал дипломат в эфире Первого канала.

Он добавил, что одним из таких сдерживающих факторов является Россия. Глава ведомства пояснил, что в адрес Кремля звучат обвинения в нежелании Москвы позволять «формировать правила игры в одиночку».

Лавров отметил, что продвигаемые РФ идеалы стали ещё более популярными во время пандемии коронавируса, которая стала возможной благодаря либерализации мира и «разрушению границ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что только одна договорённость «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) была выполнена с момента последних контактов в декабре 2019 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.