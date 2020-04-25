Лавров предложил не перекладывать вину за пандемию коронавируса на ВОЗ

Международному сообществу следует сфокусироваться на борьбе с эпидемией коронавируса, а не на ситуации вокруг приостановки Соединёнными Штатами взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, на данном этапе это было бы гораздо продуктивнее, чем искать крайних, кто проглядел начало пандемии.
Я бы сейчас всё-таки вместо того, чтобы кричать «Держи его!» и искать виновных, я бы всё-таки сконцентрировался, во-первых, на необходимых мерах по выработке вакцин, параллельно с мерами предосторожности, самоизоляции, карантина и так далее, — сказал Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
7 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она «профукала ситуацию» с эпидемией коронавируса. 14 апреля Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. Там в свою очередь выразили сожаление по поводу решения США.