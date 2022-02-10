Кузнецов: болезнь Жириновского не станет проблемой для кампании вакцинации

Госпитализация лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусом после восьми прививок не станет проблемой для кампании по вакцинации в России, считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов. В разговоре с NEWS.ru он обратил внимание на то, что сейчас доля не определившихся в своём отношении к вакцинам ничтожно мала, а ситуация с главой ЛДПР не представит серьёзного аргумента ни для одной из сторон.

Общественный раскол достиг достаточной глубины и полноты. <...> Для скептиков история с ВВЖ — лишнее подтверждение опасений. Для лоялистов предложен миллион объяснений, почему это ничего не значит, — сказал политолог.

Среди таких объяснений он перечислил вакцинацию «не так» и то, что политик сделал прививку не тем препаратом, не в то время или не в той последовательности. «Лоялисты» примут эти версии, уверен Кузнецов.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу 2 февраля с диагнозом «коронавирус», он заразился «омикроном». Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали в Минздраве.